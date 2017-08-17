Учитель из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую методику подготовки к ЕГЭ
В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.
В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.
Академия «Просвещение» вместе с компанией ABBYY подвели итоги конкурса «Просветитель», в котором участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.
Победили 52 преподавателя, которые смогут бесплатно пройти курсы повышения квалификации по подготовке школьников к ЕГЭ и помогать выпускникам готовиться к экзаменам на
Среди победителей — педагог из Самарской области Светлана Баландина (ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.
Использованная в ходе первых двух этапов платформа для проведения массовых диагностических работ ABBYY Мониторинг позволила всем педагогам принять участие в конкурсе дистанционно.
«Целью конкурса был поиск активных педагогов, готовых пополнить команду Академии, и дистанционно, не отрываясь от своей основной деятельности, принять участие в подготовке школьников к выпускным экзаменам. Талантливые учителя живут в самых разных городах России. С помощью ABBYY Мониторинг конкурс “Просветитель” стал
В рамках первого этапа конкурса школьные учителя и преподаватели вузов побывали в роли учеников и сдали ЕГЭ, на втором этапе сами проверяли работы учеников. На третьем завершающем этапе участники в качестве конкурсной работы предоставляли видеоролик с описанием своей методики подготовки школьников к ЕГЭ.
Анализ роликов позволил жюри выявить самые успешные практики, которые приводят к высоким результатам сдачи ЕГЭ обучающимися. Учителя в роликах рассказывали и показывали, как сочетают традиционные и новые технологии в обучении, как привлекают детей к взаимному обучению, как создают свои порталы для подготовки школьников к ЕГЭ, как строят системную работу с родителями и т.д., сообщает