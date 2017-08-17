Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Я кричала и плакала»: истории оппозиционеров ВенесуэлыОни не были знакомы и никогда не представляли себе, что им вместе придется пройти через, возможно, самые травматичные переживания в их жизни
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14День Воздушно-десантных войск—2017
16:32 (мск), источник: НИА Самара

Учитель из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую методику подготовки к ЕГЭ

В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.

Академия «Просвещение» вместе с компанией ABBYY подвели итоги конкурса «Просветитель», в котором участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны: они побывали в роли учеников и попробовали сдать ЕГЭ.

Победили 52 преподавателя, которые смогут бесплатно пройти курсы повышения квалификации по подготовке школьников к ЕГЭ и помогать выпускникам готовиться к экзаменам на онлайн-курсах Академии «Просвещение».

Среди победителей — педагог из Самарской области Светлана Баландина (ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский, русский язык).

Использованная в ходе первых двух этапов платформа для проведения массовых диагностических работ ABBYY Мониторинг позволила всем педагогам принять участие в конкурсе дистанционно.

«Целью конкурса был поиск активных педагогов, готовых пополнить команду Академии, и дистанционно, не отрываясь от своей основной деятельности, принять участие в подготовке школьников к выпускным экзаменам. Талантливые учителя живут в самых разных городах России. С помощью ABBYY Мониторинг конкурс “Просветитель” стал по-настоящему массовым. Среди победителей оказались не только высоко профессиональные педагоги, но и будущие авторы учебных пособий», — комментирует управляющий директор Академии «Просвещение» Татьяна Суханова.

В рамках первого этапа конкурса школьные учителя и преподаватели вузов побывали в роли учеников и сдали ЕГЭ, на втором этапе сами проверяли работы учеников. На третьем завершающем этапе участники в качестве конкурсной работы предоставляли видеоролик с описанием своей методики подготовки школьников к ЕГЭ.

Анализ роликов позволил жюри выявить самые успешные практики, которые приводят к высоким результатам сдачи ЕГЭ обучающимися. Учителя в роликах рассказывали и показывали, как сочетают традиционные и новые технологии в обучении, как привлекают детей к взаимному обучению, как создают свои порталы для подготовки школьников к ЕГЭ, как строят системную работу с родителями и т.д., сообщает пресс-служба Академии «Просвещение».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Приволжском районе Самарской области спасли тонущего в канале оросительной системы лосёнка
Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская»
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь