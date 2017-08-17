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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Умный дозатор для мыла отказался обслуживать чернокожего

Пользователь Twitter под ником nke_ise опубликовал видеоролик, в котором темнокожий мужчина демонстрирует избирательность умного дозатора для мыла. Оказалось, что устройство выдает средство исключительно обладателям светлой кожи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вдруг у вас были проблемы с пониманием того, как важно разнообразие в сфере IT и его влияние на общество, просто посмотрите это видео», — говорится в описании к посту. Твит был опубликован в среду, 16 августа, и набрал почти 100 тысяч лайков и 77 тысяч ретвитов.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни посчитали, что в происходящем нет никакого расизма. Они уверены, что во всем виновато расположение прибора в комнате: он установлен в слишком темном месте, поэтому и не может идентифицировать темный цвет кожи.

Другие же обвинили создателей дозатора в недоработках. По их мнению, разработчики аппарата распознали бы эту проблему на стадии теста, если бы в команде был хоть один темнокожий сотрудник.

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