Умный дозатор для мыла отказался обслуживать чернокожего

«Если вдруг у вас были проблемы с пониманием того, как важно разнообразие в сфере IT и его влияние на общество, просто посмотрите это видео», — говорится в описании к посту. Твит был опубликован в среду, 16 августа, и набрал почти 100 тысяч лайков и 77 тысяч ретвитов.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни посчитали, что в происходящем нет никакого расизма. Они уверены, что во всем виновато расположение прибора в комнате: он установлен в слишком темном месте, поэтому и не может идентифицировать темный цвет кожи.