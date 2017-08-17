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21:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Британец отпраздновал 50 дней без уборки мусора

Житель британского города Бирмингем Адам Картрайт (Adam Cartwright) отпраздновал 50 дней без уборки мусора. Об этом сообщает издание Metro.

Источник: Reuters

Британец украсил мусорные ящики возле своего дома лентами, флажками и воздушными шариками с надписью «С днем рождения». Таким образом он пытался обратить внимание властей и общественности на то, что бастующие мусорщики более семи недель не вывозят отходы.

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Поводом для забастовки был план городского совета сократить более 100 сотрудников службе вывоза мусора.

Профсоюз предупреждал, что мусорщики готовы протестовать до Рождества, однако государственной организации Asac удалось договориться о возобновлении их работы.

Теперь она обсуждает условия окончательного перемирия между властями Бирмингема и мусорщиками.

В июле сообщалось, что жители американского города, которых обещали вознаградить марихуаной, вышли на субботник и сами убрали мусор с улиц.

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