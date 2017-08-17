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17:50 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область отметит День государственного флага Российской Федерации

22 августа Волгоградская область примет активное участие в праздновании Дня государственного флага Российской Федерации. Большое количество праздничных мероприятий запланировано в областном центре.

Источник: РИАЦ

Так, с 11 до 12 часов в детских библиотеках Волгограда состоятся посвященные флагу России лекции, классные часы, квесты. Во взрослых же библиотеках в течение дня будут работать тематические выставки. Организатором данного цикла мероприятий выступает городской комитет по культуре.

С 17 до 19 часов комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда проведет на верхней террасе Набережной имени 62-й Армии у фонтана «Искусство» патриотический квест «Под флагом истории».

С 18 до 19 часов в парке «Семейный» Дзержинского района, в «Комсомольском саду» Центрального района, в парке «Сказка» Ворошиловского района, и в ДК «Горьковский» Советского района состоится акция «Под флагом России!».

С 18 до 20 часов на площади Аттракционов в Тракторозаводском районе и в парке им. Гагарина в Краснооктябрьском районе всех желающих ждут для участия в праздничных мероприятиях «Горжусь тобой, Россия!».

В Кировском районе торжественное мероприятие, посвященное Дню флага России, пройдет с 18 до 20 часов в парке «50 лет Октября».

Жителей и гостей Красноармейского района приглашают отметить праздник на набережной Красноармейского района и бульваре им. Энгельса с 17 до 19 часов.

По информации регионального комитета молодежной политики, в летних лагерях Волгоградской области пройдут занятия по истории флага России с показом презентаций и викторин, прозвучит Гимн России.

С 14 августа 2017 года ГБУ ВО Центр «Славянка» дал старт областному конкурсу «С российским флагом вместе!». Конкурс для детей, подростков и молодежи Волгоградской области пройдет по номинациям: рисунок, поделки декоративного творчества, фотографии и видеозаписи празднования Дня российского флага, методические разработки внеклассных мероприятий, открытых уроков, торжественных линеек, литературно-музыкальных композиций, флешмобов. Заявки на конкурс принимаются до 11 сентября 2017 года. Контактный телефон — (88442) 28−50−21.

Напомним, что День государственного флага в России отмечают с 1994 года. Он был утвержден Указом президента РФ Бориса Ельцина. Документ определил днем нового государственного праздника 22 августа — в честь восстановления исторического флага России во время августовских событий 1991 года.

С тех пор в этот день в честь государственного флага на центральных улицах и площадях городов и поселений проводятся торжества, первые лица государства обращаются с поздравлениями к гражданам, повсюду проходят концерты и патриотические мероприятия.

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