В Кронштадте покажут артиллерийский морской бой

Форум «Армия-2017» будет идти целую неделю — с 22 августа по 27 августа. В первый день мероприятия учения моряков и морских пехотинцев развернутся в акватории Средней гавани Кронштадта и пристани Петровского парка.

Посетители смогут подняться на палубы боевых кораблей и катеров ВМФ России.

Правда, доступ туда будет открыт только для граждан РФ и по предъявлению паспорта.

Впервые мероприятия пройдут на территории исторической Южной защитной стенки Кронштадтского порта, благоустройство которой было выполнено в текущем году к Главному Военно-морскому параду. Олег Довганюк Глава администрации Кронштадтского района