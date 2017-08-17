В Кронштадте покажут артиллерийский морской бой
Артиллерийский морской бой, уничтожение мины и высадку морского десанта продемонстрируют гостям Международного
Артиллерийский морской бой, уничтожение мины и высадку морского десанта продемонстрируют гостям Международного
Форум «Армия-2017» будет идти целую неделю — с 22 августа по 27 августа. В первый день мероприятия учения моряков и морских пехотинцев развернутся в акватории Средней гавани Кронштадта и пристани Петровского парка.
Правда, доступ туда будет открыт только для граждан РФ и по предъявлению паспорта.
Впервые мероприятия пройдут на территории исторической Южной защитной стенки Кронштадтского порта, благоустройство которой было выполнено в текущем году к Главному Военно-морскому параду.
На форуме будут работать выставки исторической и современной боевой техники ВМФ, пройдут концерты и спортивные мероприятия. Палубы кораблей ВМФ России будут открыты ежедневно.