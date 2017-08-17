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15:02 (мск), источник: Фонтанка

В Кронштадте покажут артиллерийский морской бой

Артиллерийский морской бой, уничтожение мины и высадку морского десанта продемонстрируют гостям Международного военно-технического форума в Кронштадте. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба место администрации.

Форум «Армия-2017» будет идти целую неделю — с 22 августа по 27 августа. В первый день мероприятия учения моряков и морских пехотинцев развернутся в акватории Средней гавани Кронштадта и пристани Петровского парка.

Посетители смогут подняться на палубы боевых кораблей и катеров ВМФ России.

Правда, доступ туда будет открыт только для граждан РФ и по предъявлению паспорта.

Впервые мероприятия пройдут на территории исторической Южной защитной стенки Кронштадтского порта, благоустройство которой было выполнено в текущем году к Главному Военно-морскому параду.
Олег Довганюк
Глава администрации Кронштадтского района

На форуме будут работать выставки исторической и современной боевой техники ВМФ, пройдут концерты и спортивные мероприятия. Палубы кораблей ВМФ России будут открыты ежедневно.

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