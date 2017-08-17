На пляжах Одессы грязь и зловоние

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В Крыжановке еще за сотню метров от самого пляжа начинает чувствоваться запах гниения прибрежной флоры. Об этом пишут украинские СМИ, подтверждая происходящее иллюстрациями.

Читайте также В озерах Кишинева категорически запрещено купаться

Пресса соседней страны называет происходящее «экологической катастрофой», а причиной называет строительство буны — поперечной дамбы, выдвинутой от берега в сторону моря и служащей для предохранения берега или гидротехнического сооружения от размыва. Она появилась несколько лет назад, а последствия местные жители ощутили сейчас.

Справа от буны люди почти не купаются. Всему виной то, что, при входе в воду, ноги сразу погружаются в грязь и водоросли. Создается впечатление, что отдыхающего затягивает трясина. С другой стороны пляжа на берегу свалены кучи водорослей. От них и исходит неприятный запах. Как утверждают местные жители, так водоросли могут находиться на побережье неделями.

Люди таким положением дел недовольны, но сделать ничего не могут. Убирает всю грязь трактор, который приезжает на пляж редко.

Похожая ситуация наблюдается и на расположенном неподалеку пляже Лузановка. Там уже не один год присутствует неприятный запах, который ощущается далеко от воды. В начале недели частный сектор этого района из-за ливня затопило фекалиями. Как пишет местная пресса, люди ведрами выносили из дворов загрязненную воду и даже обратились с жалобой в администрацию.