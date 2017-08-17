Учёные нашли воду на экваторе Марса
Специалисты проанализировали снимки с зонда Mars Odyssey и пришли к такому выводу.
Специалисты проанализировали снимки с зонда Mars Odyssey и пришли к такому выводу.
Группа учёных из Великобритании и США провела анализ снимков с Марса и пришла к выводу, что на красной планете существуют значительные запасы льда. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Icarus.
Учёные проанализировали карты распределения водорода в марсианском грунте, которые были получены с помощью зонда Mars Odyssey. Они смогли увеличить разрешение изображения, что позволило извлечь дополнительную информацию из каждого пикселя картинки.
По мнению исследователей, наличие запасов льда у экватора планеты говорит о том, что в прошлом ось её вращения была значительно наклонена. Учёные предполагают, что Марс мог вращаться почти на боку, с наклоном оси на 45 градусов.
Учёные отмечают, что этот вывод согласуется с тем, что ось вращения Марса должна была заметно сместиться после появления вулкана Олимп и других крупнейших гор на плато Фарсида. Однако новая гипотеза противоречит данным, полученным марсоходами Curiosity и Opportunity, которые пока не обнаружили следы воды на Марсе.