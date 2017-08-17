Учёные нашли воду на экваторе Марса

Источник: NASA

Группа учёных из Великобритании и США провела анализ снимков с Марса и пришла к выводу, что на красной планете существуют значительные запасы льда. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Icarus.

Учёные проанализировали карты распределения водорода в марсианском грунте, которые были получены с помощью зонда Mars Odyssey. Они смогли увеличить разрешение изображения, что позволило извлечь дополнительную информацию из каждого пикселя картинки.

Благодаря улучшенному качеству карт, учёные нашли ранее неизвестные залежи льда в тропиках и у экватора Марса. Ранее считалось, что подобные отложения являются вулканическими породами.

По мнению исследователей, наличие запасов льда у экватора планеты говорит о том, что в прошлом ось её вращения была значительно наклонена. Учёные предполагают, что Марс мог вращаться почти на боку, с наклоном оси на 45 градусов.