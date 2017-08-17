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15:13 (мск), источник: Комсомольская правда

По аэропорту Пулково можно будет прогуляться виртуально

Экскурсия онлайн доступна в рамках проекта Google Street View «Специальные коллекции».

Источник: РИА "Новости"

Первым в России петербургский аэропорт Пулково запустил возможность панорамных онлайн-экскурсий по зданию аэровокзала в рамках проекта Google Street View «Специальные коллекции».

Теперь, благодаря бесплатному сервису, пассажиры могут совершить виртуальную прогулку по залам воздушной гавани Санкт-Петербурга, изучить услуги, доступные при прилете и вылете, и заранее спланировать свой маршрут в терминале.

Еще одной уникальной особенностью виртуальной прогулки по Пулково является возможность «подняться» прямо на борт самолета.

Для этого при подготовке панорам была организована дополнительная съемка на борту воздушного судна Boeing 737−800 Next Generation авиакомпании «Россия», базового перевозчика аэропорта Санкт-Петербурга.

Отметим, что Пулково занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. За 7 месяцев 2017 г. воздушная гавань Санкт-Петербурга обслужила 9 млн человек.

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