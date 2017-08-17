По аэропорту Пулково можно будет прогуляться виртуально

Источник: РИА "Новости"

Первым в России петербургский аэропорт Пулково запустил возможность панорамных онлайн-экскурсий по зданию аэровокзала в рамках проекта Google Street View «Специальные коллекции».

Теперь, благодаря бесплатному сервису, пассажиры могут совершить виртуальную прогулку по залам воздушной гавани Санкт-Петербурга, изучить услуги, доступные при прилете и вылете, и заранее спланировать свой маршрут в терминале.

Еще одной уникальной особенностью виртуальной прогулки по Пулково является возможность «подняться» прямо на борт самолета.

Для этого при подготовке панорам была организована дополнительная съемка на борту воздушного судна Boeing 737−800 Next Generation авиакомпании «Россия», базового перевозчика аэропорта Санкт-Петербурга.