По аэропорту Пулково можно будет прогуляться виртуально
Экскурсия онлайн доступна в рамках проекта Google Street View «Специальные коллекции».
Экскурсия онлайн доступна в рамках проекта Google Street View «Специальные коллекции».
Первым в России петербургский аэропорт Пулково запустил возможность панорамных
Теперь, благодаря бесплатному сервису, пассажиры могут совершить виртуальную прогулку по залам воздушной гавани
Для этого при подготовке панорам была организована дополнительная съемка на борту воздушного судна Boeing 737−800 Next Generation авиакомпании «Россия», базового перевозчика аэропорта
Отметим, что Пулково занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. За 7 месяцев 2017 г. воздушная гавань