Дожди на Южном Урале возьмут паузу

Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в ночь на пятницу столбики термометров будут колебаться между отметками +6−14°С. Днем воздух прогреется до +17−22°С, а на юге — до +25°С. Скорость ветра в ночные часы составит от двух до семи метров в секунду, днем усилится до девяти.