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15:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дожди на Южном Урале возьмут паузу

В Челябинской области 18 августа ожидается переменная облачность, без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 94% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

При этом утром в отдельных районах сохранятся туманы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в ночь на пятницу столбики термометров будут колебаться между отметками +6−14°С. Днем воздух прогреется до +17−22°С, а на юге — до +25°С. Скорость ветра в ночные часы составит от двух до семи метров в секунду, днем усилится до девяти.

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