Архитектор назвал ошибкой аэропорт в центре Омска

Сегодня, 17 августа, на форуме «Единой России» в Омске затронули городское планирование. Председатель общества охраны памятников архитекторов, представитель ООО «Генплан» Никита Шалмин раскритиковал строительство объектов в городе.

По его словам, стратегически неверно построить площадку для посадки воздушных судов в центре Омска.

Никита Шалмин, председатель общества охраны памятников, представитель ООО «Генплан»:

— Первая ошибка наша — построить аэропорт в центре Омска. Вторая ошибка — неправильная планировка города. Третья — постоянная перепланировка территории. Раньше был предусмотрен луч при планировке Любинского проспекта, теперь думают, как это изменить.

При этом он видит решение проблемы в привлечении студентов профильных вузов в городское планирование.