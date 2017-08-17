Архитектор назвал ошибкой аэропорт в центре Омска
Председатель общества охраны памятников предложил свое решение городского планирования.
Председатель общества охраны памятников предложил свое решение городского планирования.
Сегодня, 17 августа, на форуме «Единой России» в Омске затронули городское планирование. Председатель общества охраны памятников архитекторов, представитель ООО «Генплан» Никита Шалмин раскритиковал строительство объектов в городе.
По его словам, стратегически неверно построить площадку для посадки воздушных судов в центре Омска.
Никита Шалмин, председатель общества охраны памятников, представитель ООО «Генплан»:
— Первая ошибка наша — построить аэропорт в центре Омска. Вторая ошибка — неправильная планировка города. Третья — постоянная перепланировка территории. Раньше был предусмотрен луч при планировке Любинского проспекта, теперь думают, как это изменить.
При этом он видит решение проблемы в привлечении студентов профильных вузов в городское планирование.
И тогда со временем архитекторы перестанут делать ошибки, а молодежь — массово уезжать из Омска.