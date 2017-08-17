Отдыхающие пожаловались в Общественную палату РФ на грязные пляжи на курортах Кубани
В Общественную палату России с начала летнего сезона поступило более 800 обращений о нарушении прав туристов.
В Общественную палату России с начала летнего сезона поступило более 800 обращений о нарушении прав туристов.
Чаще всего отдыхающие жаловались на неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохую инфраструктуру.
В половине случаев туристы жаловались на инфраструктуру и сервис. Треть обратившихся была недовольна работой авиаперевозчиков, отменой или задержкой рейсов. В 20% случаев граждане обращались за консультацией о курортном сборе и новых правилах Министерства транспорта насчет перевозки багажа.
Также поступали жалобы на грязные пляжи и мусор на курортах. В более чем 70% случаев это были обращения от отдыхающих в Краснодарском крае — в Анапе, Геленджике и Сочи.
«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал.
Все заявления рассмотрят на общественных слушаниях осенью. По результатам работы общественники собираются разработать рекомендации для Ростуризма, передает
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае планировалось разделить пляжи на три категории. Летом глава Кубани Вениамин Кондратьев пообещал к 2019 году открыть на пляжах доступ к бесплатному
В начале августа в Сочи после прорыва трубы на пляже примеси коллектора смыло в море.