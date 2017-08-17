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15:42 (мск), источник: ЮГА.ру

Отдыхающие пожаловались в Общественную палату РФ на грязные пляжи на курортах Кубани

В Общественную палату России с начала летнего сезона поступило более 800 обращений о нарушении прав туристов.

Источник: ЮГА.ру

Чаще всего отдыхающие жаловались на неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохую инфраструктуру.

В половине случаев туристы жаловались на инфраструктуру и сервис. Треть обратившихся была недовольна работой авиаперевозчиков, отменой или задержкой рейсов. В 20% случаев граждане обращались за консультацией о курортном сборе и новых правилах Министерства транспорта насчет перевозки багажа.

Также поступали жалобы на грязные пляжи и мусор на курортах. В более чем 70% случаев это были обращения от отдыхающих в Краснодарском крае — в Анапе, Геленджике и Сочи.

«Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может сказать’здравствуйте», — сказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Все заявления рассмотрят на общественных слушаниях осенью. По результатам работы общественники собираются разработать рекомендации для Ростуризма, передает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае планировалось разделить пляжи на три категории. Летом глава Кубани Вениамин Кондратьев пообещал к 2019 году открыть на пляжах доступ к бесплатному Wi-Fi.

В начале августа в Сочи после прорыва трубы на пляже примеси коллектора смыло в море.

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