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15:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пятьдесят муниципальных автобусов «Вектор» будут курсировать в микрорайонах «Мещерское озеро» и «Цветы» Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 17 августа. НТА-Приволжье — Пятьдесят муниципальных автобусов «Вектор» будут курсировать в микрорайонах «Мещерское озеро» и «Цветы» Нижнего Новгорода.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, глава администрации города Сергей Белов проверил и испытал в качестве водителя новые автобусы «Вектор» средней вместимости, которые прибыли с завода-изготовителя в муниципальный автопарк № 3.

Согласно информации, в настоящее время машины находятся в ожидании оформления документов. Отмечается, что для этогопотребуется некоторое время.

Как отметил по итогам проверки Сергей Белов, впечатление от управления новым автобусом у него осталось приятное. «Водителям будет комфортно работать на них. Надеюсь, что и пассажирам “Векторы” понравятся, потому что в автобусе просторно, светло, и как показывает опыт зимней эксплуатации этих машин, в них тепло», — подчеркнул сити-менеджер.

Кроме того, работники НПАП № 3 продемонстрировали ему, как работают подъемники для людей с ограниченными возможностями. Механизм размещён у задней двери автобуса, а в сложенном виде убран в мягкий чехол, чтобы минимизировать неудобства пассажиров во время движения.

Директор автобусного предприятия Сергей Петрухно в свою очередь рассказал главе горадминистрации об обкатке новых ЛиАЗов, которые в конце июля были направлены на маршруты с высоким пассажиропотоком: №№ 1, 2, 62, 72, 26.

Сергей Белов заявил, что поручил департаменту транспорта и связи к 1 сентября выпустить все 150 новых муниципальных автобусов (100 ЛиАЗов и 50 «Векторов») на городские маршруты.

«Мы получаем обратную связь от нижегородцев через справочную службу по новым маршрутам и видим, куда нужно добавить муниципальные автобусы. Новые «Векторы» будут работать на востребованных для жителей направлениях. Это маршруты № 41, 52, 61 и 80. Из микрорайона «Мещерское озеро» муниципальный автобус будет ходить в верхнюю часть города. Микрорайоны «Бурнаковский», «Цветы» и «Молитовка» тоже будут обслуживать новые «Векторы», — сказал он.

При этом, чтобы нижегородцы не путались, какие оранжевые «Векторы» работают на социальных маршрутах, а какие на коммерческих, на муниципальных автобусах спереди и сбоку будут расположены крупные объявления о том, что в них есть возможность расплатиться транспортной картой.

Напомним, что в 2017 году при поддержке правительства Нижегородской области закуплено 50 автобусов большой вместимости ЛиАЗ, работающих на дизельном топливе, а также 100 автобусов большой вместимости ЛиАЗ, работающих на газомоторном топливе. Кроме этого, закуплено 50 единиц автобусов средней вместимости марки «ПАЗ — Вектор».

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