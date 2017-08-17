Два дня отдохнут казахстанцы на День Конституции и Курбан Айт

Источник: Kazinform

День Конституции, который отмечается ежегодно 30 августа, выпадает на среду. Согласно календарю праздничных и выходных дней на 2017 год, казахстанцы смогут отдохнуть только один день — в среду.

Первый день мусульманского праздника Курбан Айт в этом году выпадает на 1 сентября — пятницу. Религиозные праздники в Казахстане, согласно пункту 5 Статьи 84 Трудового кодекса РК, являются нерабочими независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности.

Таким образом, четверг будет обычным рабочим днем, пятница — выходной, а далее еще 2 выходных подряд — 2 и 3 сентября (суббота и воскресенье).