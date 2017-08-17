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15:16 (мск), источник: Om1.ru

Одинокие омичи чаще всего заводят котов и щенков

Некоторые горожане отдают предпочтение змеям и крысам.

Социальная сеть «Фотострана» провела исследование и выяснила, каких животных чаще всего заводят одинокие люди. В опросе приняли участие 10 000 пользователей.

Кстати, социологи считают, что 60% российских семей имеют домашнее животное.

По результатам проведенного опроса оказалось, что самое популярное животное у одиноких — собака. Её мечтают завести 23% респондентов.

Собаководы считают, что только собака может ответить искренностью и взаимностью.

Собака тонко чувствует наше доброе отношение к ней и платит за это своей верностью, привязанностью, а иногда даже собственной жизнью.

Второе место в опросе заняли коты. Более полутора тысяч одиноких пользователей отдали свое предпочтение именно этому животному.

Однако многие относятся к мурлыкающим животным предвзято.

Телеведущий и историк моды Александр Васильев считает, что кот не самое лучшее решение для одиноких женщин, которые еще не оставляют надежду найти свое счастье. По его мнению — это сублимация мужчины. Он — мужское начало в вашем доме. Большой, ленивый, волосатый. Спит с вами в кровати. Полностью вам подчинен. Зависит от кормления: еду вы приносите. Это бесконечная любовь: всегда подойдет, почешется, полижет, поцелуется. Пахнет мужчиной. Храпит порою тоже.

Александр Васильев, телеведущий и историк моды:

 — Если у вас нет мужа, но есть кот, значит, вы больше замуж не выйдете никогда.

Далее места распределились следующим образом: третье место заняли рыбки (2,7%), четвертое — еноты, их мечтают завести 2,4% одиноких людей. Менее популярны кролики (1,9%), змеи (1,7%) хомяки (1,4%) и крысы (1,4%).

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