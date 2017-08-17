В Самарской области в выходные ожидается жаркая погода
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.
В пятницу, 18 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит 9… 14 °C, днем 22… 27 °C. Ветер
В субботу, 19 августа, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 16 до 11 °C, днем поднимется от 25 до 30 °C. Ветер
В воскресенье, 20 августа, ожидаются аналогичные погодные условия.