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15:50 (мск), источник: Volga News

В Самарской области в выходные ожидается жаркая погода

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.

Источник: Reuters

В пятницу, 18 августа, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит 9… 14 °C, днем 22… 27 °C. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

В субботу, 19 августа, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 16 до 11 °C, днем поднимется от 25 до 30 °C. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

В воскресенье, 20 августа, ожидаются аналогичные погодные условия.

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