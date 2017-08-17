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15:48 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Территории двух районов Нижнего Новгорода могут быть подтоплены из-за неисправности гидротехнических сооружений

Требования законодательства по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений исполняются с нарушениями.

Этот факт установила Прокуратура Нижнего Новгорода — во время выездной проверки, к которой привлекались и сотрудники администраций районов города. Выяснилось, например, что одна из ниток гидротехнического тоннеля реки Ржавка, протяженностью почти 7 километров, — неработоспособна.

Кроме того, гидротехнические сооружения Шуваловского и Восточного каналов на территории Ленинского и Автозаводского районов оказались буквально забиты илом и строительным мусором, что не позволяет обеспечить движение воды. А как раз это важно для защиты прилегающих территорий от подтопления грунтовыми и сточными водами.

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