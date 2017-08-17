Осенью в России ожидают появление четырех видов гриппа

Источник: РИА Новости

«Грипп неизбежен. Приходит к нам каждый год с разной интенсивностью, с разным набором новых штаммов. В этом году мы ждем новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А (H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Один из вирусов, по ее словам, имеет новый штамм, поэтому прививка прошлого года может быть неэффективной. «Надо прививаться», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что комплекс профилактических мероприятий включает и информирование населения о том, как себя защитить от вируса гриппов и других. «Здесь максимально широко мы будем стараться и вместе с вами, я надеюсь, работать для того, чтобы проинформировать население, что осень придет, что грипп придет и что для этого (профилактики) нужно сделать», — добавила она.