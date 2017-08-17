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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Осенью в России ожидают появление четырех видов гриппа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россияне осенью текущего года столкнутся с четырьмя вариантами вируса гриппа — гонконгского, свиного и типа В, один из них имеет новый штамм, поэтому необходимо прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА Новости

«Грипп неизбежен. Приходит к нам каждый год с разной интенсивностью, с разным набором новых штаммов. В этом году мы ждем новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А (H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

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Один из вирусов, по ее словам, имеет новый штамм, поэтому прививка прошлого года может быть неэффективной. «Надо прививаться», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что комплекс профилактических мероприятий включает и информирование населения о том, как себя защитить от вируса гриппов и других. «Здесь максимально широко мы будем стараться и вместе с вами, я надеюсь, работать для того, чтобы проинформировать население, что осень придет, что грипп придет и что для этого (профилактики) нужно сделать», — добавила она.

Глава ведомства напомнила, что именно активное вовлечение СМИ, в первую очередь, электронных, позволила Роспотребнадзору в тяжелый сезон 2015−2016 года добиться того, что 40% людей на улице и в общественных местах носили маски. «Это был прорыв», — отметила она, добавив, что зимой текущего года это также было «нормальным явлением».

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