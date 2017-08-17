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15:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сроки ремонта проспекта Мира сдвинулись на 10 дней

Выполнен один из самых трудозатратных участков проспекта.

Глава города Эдхам Акбулатов проинспектировал ход реконструкции проспекта Мира.

Как отмечает пресс-служба мэрии, еще на стадии формирования технического задания на исполнение работ, стало ясно, что в процессе ремонта будут выявлены скрытые риски и дополнительные объемы.

«К этому подрядчик должен был быть готов. На протяжении 250 лет на проспекте проводились различные виды работ, создавались инженерные сооружения, в том числе, в 1913 году был проложен водопровод. Как выяснилось, некоторые инженерные сооружения не учтены в проектной документации на комплексный ремонт, более того, они находятся в крайне запущенном состоянии. Вскрылись дополнительные виды работ, но это не может быть основанием для того, чтобы переносить сроки сдачи объекта в эксплуатацию», — отметил мэр.

По словам представителей подрядной организации, на сегодня выполнен один из самых трудозатратных участков проспекта — от улицы Каратанова до улицы Парижской Коммуны.

«На этом участке выполнен большой объем земельных работ, уложен асфальт, обустроена ливневая канализация, решены вопросы по обустройству специальных закладных конструкций для укладки инженерных коммуникаций. Провода, которые сейчас еще висят в воздухе, мы будем убирать вместе с опорами. На всех участках объекта работает 60 человек. Есть отставание от графика выполнения работ, но мы нагоняем сроки, будем увеличивать количество сотрудников, работать в несколько смен, в том числе, ночью», — отчитался генеральный директор компании «Спецпромпроект» Александр Поданов.

Департаменту городского хозяйства поставлена задача обеспечить контроль за ходом работ на проспекте Мира в ежедневном режиме. К 30 сентября проспект Мира должен быть полностью открыт для движения транспорта, в течение октября должны быть завершено благоустройство.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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