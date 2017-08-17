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16:05 (мск), источник: Интерфакс

«Система-112» будет внедрена во всей Свердловской области к концу 2017 года

Екатеринбург. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Все муниципалитеты Свердловской области будут полностью подключены к единой системе вызова экстренных служб «112» к концу 2017 года, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«К концу текущего года мы получим отлаженный механизм приема обращений от жителей области по принципу “одного окна”. Внедрение системы позволит повысить скорость реагирования на возникающие угрозы вне зависимости от места происшествия, усилить качество управления и координацию действий сил быстрого реагирования, в том числе, при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях», — отметил замгубернатора Свердловской области Азат Салихов, слова которого приводятся в сообщении.

На сегодняшний день к «Системе-112» подключены более 40 муниципальных образований, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и другие крупные города. К концу 2017 года система будет внедрена на оставшихся территориях Свердловской области. Таким образом, в регионе будут работать 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть.

Модернизацию, установку нового оборудования и программного обеспечения проводит интернет-провайдер «Ростелеком». При строительстве узлов обработки вызовов экстренных оперативных служб компания заменит медные линии связи на оптические, что позволит расширить каналы связи и увеличить их надежность. Кроме того, «Ростелеком» заменит аналоговые АТС на цифровые.

«Система-112» — это вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории страны. По этому номеру жители страны могут вызвать экстренные службы в случае ЧП. Система позволяет переадресовать звонок на полицию, скорую, пожарных, газовую службу и позволяет значительно сократить время реагирования на происшествия.

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