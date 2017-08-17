«Система-112» будет внедрена во всей Свердловской области к концу 2017 года
Екатеринбург. 17 августа.
Екатеринбург. 17 августа.
«К концу текущего года мы получим отлаженный механизм приема обращений от жителей области по принципу “одного окна”. Внедрение системы позволит повысить скорость реагирования на возникающие угрозы вне зависимости от места происшествия, усилить качество управления и координацию действий сил быстрого реагирования, в том числе, при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях», — отметил замгубернатора Свердловской области Азат Салихов, слова которого приводятся в сообщении.
На сегодняшний день к «Системе-112» подключены более 40 муниципальных образований, включая Екатеринбург, Нижний Тагил,
Модернизацию, установку нового оборудования и программного обеспечения проводит
«Система-112» — это вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории страны. По этому номеру жители страны могут вызвать экстренные службы в случае ЧП. Система позволяет переадресовать звонок на полицию, скорую, пожарных, газовую службу и позволяет значительно сократить время реагирования на происшествия.