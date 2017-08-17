Астанинские водители боятся «девиц на крузаках»

Источник: Newtimes.kz

Социальный опрос на страничке группы просил ответить девушек, чувствуют ли они притеснение на дорогах со стороны представителей противоположного пола. Однако к ответам на вопросы присоединились и мужчины.

«Скорее, это мы видим некую угрозу при виде девушки за рулём», ― написал Кайрат Кырбасов.

«Честно говоря, как переехал в Астану, боюсь женщин за рулем. Из личного опыта зачастую, не все конечно, но девушки на “прадах” и “крузаках” подрезают, вклиниваются нагло, и все это без поворотников. За 4 месяца чуть 4 раза в ДТП не попал из-за таких случаев. Но есть и очень вежливые дамы, в общем, кто просит, всегда пропускаю, мне минута ничего не решит»,― добавил другой пользователь Ержан Баймуканов.

«Тоже боюсь наглых девиц на крузаках»,― поддержала Ирина Врачева.

Автолюбительницы тоже отметили, что представительницы прекрасного пола не всегда вежливы за рулем.

«Я не ощущаю никакого притеснения и давления. А вот к женскому полу у меня есть вопросы. Почему-то редкая девушка за рулем меня пропустит вперед, а мужчины это всегда делают с удовольствием. Включаю поворотник, вежливо прошусь, но меня девушки игнорируют и отворачиваются»,― заметила Майя.

«Бабы зачастую ведут себя нагло, недавно еду возле Алема, со стороны базара нагло лезет автоледи, причем высунув ручку с ноготками она так, пальчиками пощелкивает и щемится передо мной. Мне лично женщины не нравятся, я по мужчинам специализируюсь, поэтому высунутые в окно руки меня ну никак не возбуждают и не вызывают желания пропускать нахалку»,― возмутилась Натуся Бэст.

По словам пользователя Язуры Антаевой, мужчины за рулем всегда пропускают, некоторые посылают воздушные поцелуи и только потом просят их пропустить.