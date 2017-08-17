Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Наряд жены Хрущева, высмеянный мировыми СМИ в 1961-м (фото)
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14День Воздушно-десантных войск—2017
17:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Астанинские водители боятся «девиц на крузаках»

Откровенными признаниями о девушках за рулем поделились пользователи группы «Астана. Что? Где? Когда?» в Facebook, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Социальный опрос на страничке группы просил ответить девушек, чувствуют ли они притеснение на дорогах со стороны представителей противоположного пола. Однако к ответам на вопросы присоединились и мужчины.

«Скорее, это мы видим некую угрозу при виде девушки за рулём», ― написал Кайрат Кырбасов.

«Честно говоря, как переехал в Астану, боюсь женщин за рулем. Из личного опыта зачастую, не все конечно, но девушки на “прадах” и “крузаках” подрезают, вклиниваются нагло, и все это без поворотников. За 4 месяца чуть 4 раза в ДТП не попал из-за таких случаев. Но есть и очень вежливые дамы, в общем, кто просит, всегда пропускаю, мне минута ничего не решит»,― добавил другой пользователь Ержан Баймуканов.

«Тоже боюсь наглых девиц на крузаках»,― поддержала Ирина Врачева.

Автолюбительницы тоже отметили, что представительницы прекрасного пола не всегда вежливы за рулем.

«Я не ощущаю никакого притеснения и давления. А вот к женскому полу у меня есть вопросы. Почему-то редкая девушка за рулем меня пропустит вперед, а мужчины это всегда делают с удовольствием. Включаю поворотник, вежливо прошусь, но меня девушки игнорируют и отворачиваются»,― заметила Майя.

«Бабы зачастую ведут себя нагло, недавно еду возле Алема, со стороны базара нагло лезет автоледи, причем высунув ручку с ноготками она так, пальчиками пощелкивает и щемится передо мной. Мне лично женщины не нравятся, я по мужчинам специализируюсь, поэтому высунутые в окно руки меня ну никак не возбуждают и не вызывают желания пропускать нахалку»,― возмутилась Натуся Бэст.

По словам пользователя Язуры Антаевой, мужчины за рулем всегда пропускают, некоторые посылают воздушные поцелуи и только потом просят их пропустить.

«Давление и притеснение на дорогах чувствуется от хамов и козлов. Половая принадлежность здесь ни при чем, а вот хамы и козлы чаще всего имеют номера с областными регионами или же административные или блатные», ― подчеркнула Наталья Савельева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Назарбаев дал интервью казахстанскому телеканалу
Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская»
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь