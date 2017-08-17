Астанинские водители боятся «девиц на крузаках»
Откровенными признаниями о девушках за рулем поделились пользователи группы «Астана. Что? Где? Когда?» в Facebook, передает ИА «NewTimes.kz».
Откровенными признаниями о девушках за рулем поделились пользователи группы «Астана. Что? Где? Когда?» в Facebook, передает ИА «NewTimes.kz».
Социальный опрос на страничке группы просил ответить девушек, чувствуют ли они притеснение на дорогах со стороны представителей противоположного пола. Однако к ответам на вопросы присоединились и мужчины.
«Скорее, это мы видим некую угрозу при виде девушки за рулём», ― написал Кайрат Кырбасов.
«Честно говоря, как переехал в Астану, боюсь женщин за рулем. Из личного опыта зачастую, не все конечно, но девушки на “прадах” и “крузаках” подрезают, вклиниваются нагло, и все это без поворотников. За 4 месяца чуть 4 раза в ДТП не попал
«Тоже боюсь наглых девиц на крузаках»,― поддержала Ирина Врачева.
Автолюбительницы тоже отметили, что представительницы прекрасного пола не всегда вежливы за рулем.
«Я не ощущаю никакого притеснения и давления. А вот к женскому полу у меня есть вопросы.
«Бабы зачастую ведут себя нагло, недавно еду возле Алема, со стороны базара нагло лезет автоледи, причем высунув ручку с ноготками она так, пальчиками пощелкивает и щемится передо мной. Мне лично женщины не нравятся, я по мужчинам специализируюсь, поэтому высунутые в окно руки меня ну никак не возбуждают и не вызывают желания пропускать нахалку»,― возмутилась Натуся Бэст.
По словам пользователя Язуры Антаевой, мужчины за рулем всегда пропускают, некоторые посылают воздушные поцелуи и только потом просят их пропустить.
«Давление и притеснение на дорогах чувствуется от хамов и козлов. Половая принадлежность здесь ни при чем, а вот хамы и козлы чаще всего имеют номера с областными регионами или же административные или блатные», ― подчеркнула Наталья Савельева.