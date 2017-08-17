Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска

Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку, сообщает mgorod.kz.

«Учебник русского языка состоит из двух частей. Его авторы: Клокова, Белозёрова, Ибраева, Сулейменова, Муханбеткалиев, Касымова и Опря. Когда я решила посмотреть, какие задания нам приготовили в новом учебном году, то меня повергло в шок содержание учебника. Прочитав темы “Сетевой этикет”, “Транспорт мечты”, “Реклама автомобиля” и прочие, я не сразу поняла, что это книга по русскому языку», — рассказала мама одного из пятиклассников.

Особенно их привели в шок фразы: «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях», «эмотиконы».

«Какое отношение к изучению русского языка имеет слово “пиарить”? Считаю это издевательством над детьми и самим предметом. Мало того, наш классный руководитель заявила, что оценка по русскому языку теперь вообще выставляться не будет. Если ребёнок выполнит 40% задания верно, то будет получать зачёт. Как можно с такими учебниками рассчитывать, что дети будут грамотными? Считаю, что такие учебники просто вредны для наших школьников», — уверена женщина.

В новом учебном году книги с обновлённым содержанием получат ученики вторых, пятых и седьмых классов.

В ноябре 2016 года приказом министра образования Ерлана Сагадиева была изменена типовая учебная программа по русскому языку и литературе в с 5 по 9 класс. Как рассказала кандидат педагогических наук, профессор Зубаржат Боранбаева, программа была не дополнена, а в корне пересмотрена, соответственно, под неё будут переписаны все существующие учебники, и здесь есть чего опасаться.

Переход на обновлённое содержание будет осуществляться поэтапно:

2017−2018 годы — 2, 5, 7 классы; 2018−2019 годы — 3, 6, 8, 10 классы; 2019−2020 годы — 4, 9, 11 классы.