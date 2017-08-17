В жару в Кишиневе жители десяти улиц останутся без воды

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В конце рабочей недели жители десяти улиц Кишинева останутся без воды. Об этом предупредил поставщик АО «Apă-Canal Chişinău».

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«Подача воды будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ на улице Спикулуй. Речь идет об ответвлении недавно построенного водопровода», — говорится в сообщении.

Таким образом, 18 августа с 09.00 до 17.00 приостановят подачу воды в домах на улицах Винерь, Татарбунар, Рогулень, Зодиак, Фечиоарей, М. Лермонтова, И. Мичурина, В. Ковтуна, на бульваре Г. Виеру и на Хынчештском шоссе (номера домов 246−340, 143−171).