В жару в Кишиневе жители десяти улиц останутся без воды
Поставщик питьевой воды предупредил о том, что в пятницу в течение дня по многим адресам произойдут отключения.
Поставщик питьевой воды предупредил о том, что в пятницу в течение дня по многим адресам произойдут отключения.
КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В конце рабочей недели жители десяти улиц Кишинева останутся без воды. Об этом предупредил поставщик АО «Apă-Canal Chişinău».
«Подача воды будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ на улице Спикулуй. Речь идет об ответвлении недавно построенного водопровода», — говорится в сообщении.
Таким образом, 18 августа с 09.00 до 17.00 приостановят подачу воды в домах на улицах Винерь, Татарбунар, Рогулень, Зодиак, Фечиоарей, М. Лермонтова, И. Мичурина, В. Ковтуна, на бульваре Г. Виеру и на Хынчештском шоссе (номера домов 246−340, 143−171).
Поставщик просит потребителей сделать минимальный запас воды. Для получения дополнительной информации можно позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.