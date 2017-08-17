К концу сентября в Петербурге отремонтируют 20,5 километров дорог
Дорожники планируют привести в порядок 111 объектов.
Дорожники планируют привести в порядок 111 объектов.
В Северной столице отремонтируют Биржевую площадь. А вместе с ней 20,5 километров петербургских дорог. Завершить работы в Смольном планируют до конца сентября.
Как сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в августе приведут в порядок Лесной проспект (между улицами Академика Лебедева и Литовской), Приморское шоссе (от Приморской улицы до железнодорожного переезда Ольгино (нечетная сторона) и до путепровода в поселке Лисий Нос (четная сторона), а также Дальневосточный проспект (от проспекта Большевиков до улицы Дыбенко).
В сентябре подрядчики обещают сдать еще несколько крупных объектов: участок Ленинского проспекта (от проспекта Стачек до Троллейбусного проезда), Московский проспект, участок Большого Сампсониевского проспекта, Садовую улицу (от набережной Мойки до Гороховой), Уральскую улицу (от набережной реки Смоленки до Наличной улицы).
Всего дорожники в 2017 году планируют отремонтировать 111 объектов за 5,1 млрд рублей.