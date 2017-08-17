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16:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Автоинспекторы Екатеринбурга забраковали школы

За отсутствие «зебр» и фонарей.

Источник: УралИнформБюро

Не все школы в Екатеринбурге готовы к 1 сентября. К такому выводу пришли сотрудники городской ГИБДД после проверки учебных заведений на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

«У образовательной организации № 142, расположенной в поселке Горный Щит, отсутствует пешеходный подход со стороны улицы Колхозников, также нет пешеходного перехода, который позволил бы безопасно перейти детям дорогу к школе. Данные недостатки были выявлены и в прошлом году, однако до настоящего времени они не устранены», — пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД города.

За время летних каникул дорожная полиция проверила подъездные пути ко всем общеобразовательным учреждениям Екатеринбурга, выявив 55 нарушений. Обслуживающим организациям выдано 74 предписания и выписан один штраф.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев уверен, что вопрос безопасности детей не менее важен, чем косметический ремонт в классах.

«Школьная безопасность давно вышла за стены учебных заведений: она начинается с дороги в школу, которая не должна нести никаких угроз жизни или здоровью ребенка. Рядом с каждым учебным заведением должны быть соответствующие знаки, “зебры” и нормальное уличное освещение. Тем более, что ещё не все школы в Екатеринбурге работают в одну смену и ученики вынуждены, особенно зимой, ходить по темноте», — подчеркнул он.

О выявленных в ходе проверки нарушениях руководство екатеринбургской Госавтоинспекции доложит на ближайшем заседании комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.

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