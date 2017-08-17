В Перми пройдут танцевальные флешмобы
В субботу, 19 августа, состоится премьера нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. В поддержку пермских участников пройдут танцевальные флешмобы.
В субботу, 19 августа, состоится премьера нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. В поддержку пермских участников пройдут танцевальные флешмобы.
Флешмобы состоятся в ТРК «Колизей Атриум» в 15:00 и у кинотеатра «Кристалл» в 16:00.
Предварительно известно, что в кастингах «ТАНЦЕВ», которые покажут по ТВ, участвуют пермские танцоры Алина Кулябина, которая представляет стиль под названием Popping, артистка под псевдонимом Polly Polly, танцующая twerk, и танцовщица фламенко Алена Трунова.