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16:15 (мск), источник: Новости Перми

В Перми пройдут танцевальные флешмобы

В субботу, 19 августа, состоится премьера нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. В поддержку пермских участников пройдут танцевальные флешмобы.

Флешмобы состоятся в ТРК «Колизей Атриум» в 15:00 и у кинотеатра «Кристалл» в 16:00.

Предварительно известно, что в кастингах «ТАНЦЕВ», которые покажут по ТВ, участвуют пермские танцоры Алина Кулябина, которая представляет стиль под названием Popping, артистка под псевдонимом Polly Polly, танцующая twerk, и танцовщица фламенко Алена Трунова.

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