В Перми пройдут танцевальные флешмобы

Флешмобы состоятся в ТРК «Колизей Атриум» в 15:00 и у кинотеатра «Кристалл» в 16:00.



Предварительно известно, что в кастингах «ТАНЦЕВ», которые покажут по ТВ, участвуют пермские танцоры Алина Кулябина, которая представляет стиль под названием Popping, артистка под псевдонимом Polly Polly, танцующая twerk, и танцовщица фламенко Алена Трунова.