В Госавтоинспекции призвали жителей Башкирии сообщать о нетрезвых водителях

По информации столичной Госавтоинспекции, за семь месяцев текущего года на территории Уфы было установлено 3844 таких фактов. По вине пьяных водителей в 37 авариях пострадали 52 человека и один погиб. При управлении транспортным средством в состоянии опьянения водителей не пугают жесткие меры, предусмотренные КоАП РФ и Уголовным кодексом РФ. А ведь последствия дорожных инцидентов, которые происходят вследствие их беспечности, могут быть самыми тяжелыми.