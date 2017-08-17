В Госавтоинспекции призвали жителей Башкирии сообщать о нетрезвых водителях

По информации столичной Госавтоинспекции, за семь месяцев текущего года на территории Уфы было установлено 3844 таких фактов. По вине пьяных водителей в 37 авариях пострадали 52 человека и один погиб. При управлении транспортным средством в состоянии опьянения водителей не пугают жесткие меры, предусмотренные КоАП РФ и Уголовным кодексом РФ. А ведь последствия дорожных инцидентов, которые происходят вследствие их беспечности, могут быть самыми тяжелыми.
«Если вы стали свидетелем того, что человек, находясь в нетрезвом состоянии, собирается сесть за руль транспортного средства, необходимо принять меры, например, изъять ключи. Если же предпринятые попытки не дали положительного результата, просим сообщить сотрудникам полиции по телефонам дежурной части ДПС: 237−02−02, 237−84−80, с мобильного — 020», — обратились к гражданам в ведомстве.
Чтобы оперативно задержать нетрезвого нарушителя, следует сообщить сведения о транспортном средстве — модель, цвет кузова, государственный регистрационный знак, место нахождения и направление движения.
В ведомстве призвали не оставаться безучастными, так как проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни.