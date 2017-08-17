Бастующие дальнобойщики перекрыли трассу М4 «Дон» — очевидцы

По словам очевидцев, водители фур протестуют против системы «Платон». Образовалась пробка протяженностью 25 км.

В ГУ МВД по Ростовской области причиной затора назвали ремонтные работы на Грушевском мосту.

«Движение затруднено, но машины едут. Информации о том, что фуры перекрыли дорогу, нет», — цитирует 161.ru пресс-службу ведомства.

Напомним, по данным на ноябрь 2016 года, Ростовская область вошла в топ-5 регионов — лидеров по сборам денег по системе «Платон», собрав 370 млн рублей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX4y0l3hRVd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На трассе м4 в сторону Ростова перед Новочеркасском фуры перекрыли дорогу, собрали уже за собой 20км пробки ? ᅠ Что происходит? ?‍♂️ ᅠ #chp_rostov #chp_rnd #rostov #ростов #ростовнадону #рнд #rnd #дтп #пдд #рнд #ростовдон #ростовпапа #ростовгород #ростов_на_дону #батайск #азов #аксай #новочеркасск #таганрог #ростовсити #ростовсегодня #шахты #волгодонск</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от © Ростов-на-Дону ? (@chp_rostov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-17T07:59:52+00:00">Авг 17 2017 в 12:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщали Юга.ру, система «Платон» начала действовать в России 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с грузовых автомобилей массой более 12 т за проезд по федеральным трассам.

Введения системы вызвало массовые акции протеста по всей России, в том числе в Ставропольском и Краснодарском крае, на Дону, в Адыгее и Дагестане, а на митинге в Ростове дальнобойщики потребовали отставки глав Минтранса и Росавтодора.

По окончании льготного периода, 15 апреля 2017 года, тариф «Платона» должен был вырасти на 50%, но 24 марта премьер-министр Дмитрий Медведев решил повысить его на 25%.