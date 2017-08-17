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17:10 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Бастующие дальнобойщики перекрыли трассу М4 «Дон» — очевидцы

Очевидцы сообщили, что грузовики перекрыли трассу М4 «Дон» перед Новочеркасском в сторону Ростова.

По словам очевидцев, водители фур протестуют против системы «Платон». Образовалась пробка протяженностью 25 км.

В ГУ МВД по Ростовской области причиной затора назвали ремонтные работы на Грушевском мосту.

«Движение затруднено, но машины едут. Информации о том, что фуры перекрыли дорогу, нет», — цитирует 161.ru пресс-службу ведомства.

Напомним, по данным на ноябрь 2016 года, Ростовская область вошла в топ-5 регионов — лидеров по сборам денег по системе «Платон», собрав 370 млн рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщали Юга.ру, система «Платон» начала действовать в России 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с грузовых автомобилей массой более 12 т за проезд по федеральным трассам.

Введения системы вызвало массовые акции протеста по всей России, в том числе в Ставропольском и Краснодарском крае, на Дону, в Адыгее и Дагестане, а на митинге в Ростове дальнобойщики потребовали отставки глав Минтранса и Росавтодора.

По окончании льготного периода, 15 апреля 2017 года, тариф «Платона» должен был вырасти на 50%, но 24 марта премьер-министр Дмитрий Медведев решил повысить его на 25%.

В апреле 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проанализировать обоснованность и эффективность «Платона».

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