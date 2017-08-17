Бастующие дальнобойщики перекрыли трассу М4 «Дон» — очевидцы
Очевидцы сообщили, что грузовики перекрыли трассу М4 «Дон» перед Новочеркасском в сторону Ростова.
Очевидцы сообщили, что грузовики перекрыли трассу М4 «Дон» перед Новочеркасском в сторону Ростова.
По словам очевидцев, водители фур протестуют против системы «Платон». Образовалась пробка протяженностью 25 км.
В ГУ МВД по Ростовской области причиной затора назвали ремонтные работы на Грушевском мосту.
«Движение затруднено, но машины едут. Информации о том, что фуры перекрыли дорогу, нет», — цитирует 161.ru
Напомним, по данным на ноябрь 2016 года, Ростовская область вошла в топ-5 регионов — лидеров по сборам денег по системе «Платон», собрав 370 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, система «Платон» начала действовать в России 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с грузовых автомобилей массой более 12 т за проезд по федеральным трассам.
Введения системы вызвало массовые акции протеста по всей России, в том числе в Ставропольском и Краснодарском крае, на Дону, в Адыгее и Дагестане, а на митинге в Ростове дальнобойщики потребовали отставки глав Минтранса и Росавтодора.
По окончании льготного периода, 15 апреля 2017 года, тариф «Платона» должен был вырасти на 50%, но 24 марта
В апреле 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проанализировать обоснованность и эффективность «Платона».