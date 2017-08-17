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16:28 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Лестницу к Парку Победы отремонтируют в конце недели

Ремонт аварийной лестницы на Казанском съезде начнется в конце этой недели. Об этом сообщили в управлении инженерной защиты Нижнего Новгорода.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Опасная лестница ведет к Парку Победы. Другого короткого пути к парку нет. Особенно тяжело спускаться отдыхающим с детьми. Родители на руках переносят их через провалы. Как сообщали журналистам программы «Вести-Приволжье» нижегородцы, прохожие здесь травмировались неоднократно.

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