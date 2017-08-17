Погода в Башкирии на 18 августа: +27 градусов, без осадков

18 августа, в пятницу, в Башкирии ожидается малооблачная погода без осадков. В последний день рабочей недели ночью столбик термометра покажет +9−14 градусов, в северных и горных районах республики похолодает до +4 градусов, днем потеплеет до +22−27 градусов. В Уфе днем воздух прогреется до +22 градусов, в Стерлитамаке — до +24, в Сибае — до +25 градусов. Ветер переменных направлений 0−5 м/с, днем порывистый до 14 м/с.