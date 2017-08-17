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17:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Актер Кристофер Ламберт приедет на кинофестиваль в Ростов

Актер Кристофер Ламберт приедет в донскую столицу на III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts.

Согласно информации из официальных источников, актер, получивший широкую известность благодаря роли Коннора Маклауда в фильме «Горец», станет специальным гостем фестиваля.

Планируется, что 24 августа Кристофер Ламберт примет участие в пресс-конференции, посвященной открытию Bridge of Arts.

Напомним, III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts пройдет в Ростове, Азове и Таганроге с 23 по 27 августа.

Как сообщалось ранее, гостями фестиваля станут музыкант Лу Бега и актер Сами Насери.

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