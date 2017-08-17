Актер Кристофер Ламберт приедет на кинофестиваль в Ростов
Актер Кристофер Ламберт приедет в донскую столицу на III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts.
Актер Кристофер Ламберт приедет в донскую столицу на III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts.
Согласно информации из официальных источников, актер, получивший широкую известность благодаря роли Коннора Маклауда в фильме «Горец», станет специальным гостем фестиваля.
Планируется, что 24 августа Кристофер Ламберт примет участие в
Напомним, III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts пройдет в Ростове, Азове и Таганроге с 23 по 27 августа.
Как сообщалось ранее, гостями фестиваля станут музыкант Лу Бега и актер Сами Насери.