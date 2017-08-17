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16:45 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма готовы показать Интерполу объявленные в розыск картины

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр культуры Крыма Арина Новосельская готова лично ознакомить представителей Интерпола с картинами, которые ранее объявил в розыск Интерпол, чтобы полицейские убедились, что претензии украинской стороны на эти полотна безосновательны.

Ранее сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск 52 картины Музейного фонда Украины. Картины, в том числе «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана, в феврале 2014 года были отправлены из Симферополя на выставку в Мариуполь, а 20 марта в полном объеме вернулись в Крым. Украинская сторона рассчитывает, что объявление картин в розыск по линии Интерпола ускорить процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.

«Все эти полотна сегодня находятся в Симферополе, дома, на балансе Симферопольского художественного музея. Они всегда были крымскими картинами, претензии на них украинской стороны абсолютно безосновательны… Я готова лично провести выставку для всех желающих, в том числе представителей Интерпола. Ознакомить их с великолепным нашим художественным фондом и картинами, которые всегда были гордостью коллекции крымского художественного музея», — подчеркнула Новосельская.

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