Власти Крыма готовы показать Интерполу объявленные в розыск картины

Ранее сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск 52 картины Музейного фонда Украины. Картины, в том числе «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана, в феврале 2014 года были отправлены из Симферополя на выставку в Мариуполь, а 20 марта в полном объеме вернулись в Крым. Украинская сторона рассчитывает, что объявление картин в розыск по линии Интерпола ускорить процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.

«Все эти полотна сегодня находятся в Симферополе, дома, на балансе Симферопольского художественного музея. Они всегда были крымскими картинами, претензии на них украинской стороны абсолютно безосновательны… Я готова лично провести выставку для всех желающих, в том числе представителей Интерпола. Ознакомить их с великолепным нашим художественным фондом и картинами, которые всегда были гордостью коллекции крымского художественного музея», — подчеркнула Новосельская.