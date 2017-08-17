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16:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

Платные парковки на площади Горького и ул. Ковалихинской Нижнего Новгорода вместо сентября планируется организовать до конца года

Нижний Новгород. 17 августа. НТА-Приволжье — Платные парковки на площади Горького и ул. Ковалихинской Нижнего Новгорода вместо сентября планируется организовать до конца года.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода», в связи с признанием конкурсов на организацию двух платных парковок в центре города несостоявшимися, в планах мэрии провести повторные конкурсы в сентябре.

«В сентябре планируется повторное проведение данных конкурсов со сдвигом сроков исполнения контракта до конца 2017 года. Цена аукциона останется неизменной», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на конкурсы по организации платных парковок не было подано ни одной заявки.

Напомним, что две муниципальные платные парковки планируется организовать на площади Максима Горького около ресторана Макдоналдс и на ул. Ковалихинской около «Центра международной торговли». На площади Горького будет предусмотрено 41 место, а на ул. Ковалихинской еще 53.

Парковки будут круглосуточными, ориентировочная стоимость парковочного места составит 50 рублей в час.

Ранее же администрация заявляла о своих намерениях запустить эти два объекта в 2016 году. На эти цели планировалось направить около 8,7 млн. рублей.

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