Минобороны запустило продажу «Вежливых мишек» в Петербурге
Игрушки одеты в форму моряка, десантника и танкиста.
Игрушки одеты в форму моряка, десантника и танкиста.
В магазинах Петербурга появились мягкие игрушки под названием «Вежливые мишки», сообщают «Невские новости». Производство было запущено по заказу Минобороны.
Медвежата созданы по образу и подобию «вежливых людей»: они одеты в форму моряка, десантника и танкиста. В высоту мишка достигает от 30 до 50 сантиметров.
«Вежливыми людьми» называют военнослужащих Вооруженных Сил РФ в форме без знаков различия. Они были задействованы во время присоединения Крыма к России.