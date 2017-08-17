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17:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Минобороны запустило продажу «Вежливых мишек» в Петербурге

Игрушки одеты в форму моряка, десантника и танкиста.

В магазинах Петербурга появились мягкие игрушки под названием «Вежливые мишки», сообщают «Невские новости». Производство было запущено по заказу Минобороны.

Медвежата созданы по образу и подобию «вежливых людей»: они одеты в форму моряка, десантника и танкиста. В высоту мишка достигает от 30 до 50 сантиметров.

По задумке Минобороны, игрушки должны развивать военный патриотизм среди детей. Приобрести игрушку можно в сувенирных магазинах и киосках на вокзалах города.

«Вежливыми людьми» называют военнослужащих Вооруженных Сил РФ в форме без знаков различия. Они были задействованы во время присоединения Крыма к России.

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