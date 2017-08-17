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16:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС: 18 августа жители Прикамья могут ощутить неприятные запахи

В атмосфере возможно накопление вредных примесей.

Жители Прикамья могут ощутить неприятные запахи в воздухе 18 августа.

Управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, что причиной запаха может стать ожидаемое накопление вредных примесей в атмосфере. Этому будут способствовать метеоусловия.

Напомним, чаще всего причиной накопления примесей становятся результаты выбросов промышленных предприятий и транспорта.

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