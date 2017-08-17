МЧС: 18 августа жители Прикамья могут ощутить неприятные запахи
В атмосфере возможно накопление вредных примесей.
В атмосфере возможно накопление вредных примесей.
Жители Прикамья могут ощутить неприятные запахи в воздухе 18 августа.
Управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, что причиной запаха может стать ожидаемое накопление вредных примесей в атмосфере. Этому будут способствовать метеоусловия.
Напомним, чаще всего причиной накопления примесей становятся результаты выбросов промышленных предприятий и транспорта.