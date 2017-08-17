Инкерман связали с центром Севастополя троллейбусом № 92
Стоимость проезда — 12 рублей.
Стоимость проезда — 12 рублей.
Троллейбусы в Севастополе начали ходить по новому маршруту № 92 «Инкерман — центр города». Пока что на линию выходят два «рогатых», но их число в ближайшее время планируют увеличить до десяти.
— Новые троллейбусы могут перевозить до 100 человек. Они обладают возможностью автономного хода до 20 км, оснащены кондиционерами, электронными табло и необходимым оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщает
Троллейбусы совершают по шесть рейсов в день. Стоимость проезда — 12 рублей.
— Подобным образом планируется связать Севастополь и Балаклаву. Уже в сентябре этот троллейбусный маршрут пройдет тестовые испытания, — отметили в ведомстве.