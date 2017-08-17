Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Реакция Путина на смерть Глаголевой
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В Киеве поиздевались над Глаголевой: Шаг к смерти
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
17:41 (мск), источник: Volga News

На въездах в областную столицу приведут в порядок стелы «Самара»

На въездах в областную столицу приведут в порядок стелы «Самара», сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации.

Речь идет про стелы, расположенные в поселках Красная Глинка, Мехзавод, Стройкерамика и про стелу в районе поселка 116 километр.

Работы выполнит ООО «Ремстройспец». В муниципальный контракт входит отбивка штукатурки с поверхностей стен, демонтаж гранитных плит, очистка металлоконструкций от загрязнений, покрытие поверхности стен грунтовкой, изготовление и монтаж надписи «Самара», а также восстановление освещения.

Стелы будут готовы к 30 ноября этого года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Следователи требуют остановить травлю живодерок из Кинеля
Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская»
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года Всего в списке значатся 24 кандидата. Победители будут названы 23 октября в Лондоне
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь