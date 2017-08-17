На въездах в областную столицу приведут в порядок стелы «Самара»
На въездах в областную столицу приведут в порядок стелы «Самара», сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации.
На въездах в областную столицу приведут в порядок стелы «Самара», сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации.
Речь идет про стелы, расположенные в поселках Красная Глинка, Мехзавод, Стройкерамика и про стелу в районе поселка 116 километр.
Работы выполнит ООО «Ремстройспец». В муниципальный контракт входит отбивка штукатурки с поверхностей стен, демонтаж гранитных плит, очистка металлоконструкций от загрязнений, покрытие поверхности стен грунтовкой, изготовление и монтаж надписи «Самара», а также восстановление освещения.
Стелы будут готовы к 30 ноября этого года.