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17:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

«Школьные базары» открылись в преддверии нового учебного года

Ассортимент площадок позволяет полностью собрать ребенка в школу.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода сообщила, что почти в каждом районе города открылись выставки-ярмарки «Школьный базар».

Все торговые точки расположены в центре районов города, что делает их доступными для большинства нижегородцев.

Автозаводцы смогут собрать школьников к новому учебному году по адресу: улица Смирнова (площадь перед ДК ОАО «ГАЗ»), с 8 августа по 4 сентября 2017 года с 10 утра до 6 вечера.

В Ленинском районе «Школьный базар» разместился на проспекте Ленина, 35 — у вестибюля метрополитена № 1. Здесь школьная ярмарка будет работать с 2 августа по 2 сентября с 8 утра до 6 вечера.

Родители и школьники Сормовского района смогут приобрести все необходимые школьные товары по адресу: улица ул. Коминтерна, 115 (на прилегающей к торговому центру «Луч-НН» территории). Период проведения — с 3 августа по 3 сентября, ежедневно с 9.00 до 18.00.

Обратим внимание, что школьные ярмарки показали свою востребованность по всему городу, поэтому в конце июля состоялся открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города, по итогам которого предусмотрено размещение палаток для реализации товаров школьного ассортимента еще в двух районах города:

— в Московском районе: Сормовское шоссе, у д.20. Период проведения — с 1 августа по 5 сентября;.

— в Приокском: остановка «пл. Жукова», напротив д. 184 по проспекту Гагарина. Период проведения с 1 августа по 5 сентября.

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