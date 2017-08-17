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18:34 (мск), источник: Publika.md

Змея «доехала» на ананасе из Коста-Рики в Шотландию

Житель шотландского Эдинбурга пришел в ужас, когда, придя домой из магазина, обнаружил у себя «в гостях» небольшую змею.

Источник: Publika.md

Оказалось, незваная гостья прибыла из самой Коста-Рики, спрятавшись в листьях ананаса, который купил мужчина. Спасать путешественницу приехали зоозащитники, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Змея оказалась не ядовитой, по крайней мере, она не успела никого укусить.

Представители приюта для животных Butterfly World назвали путешественницу Рикки, в честь страны, из которой она приехала. По словам зоозащитников, они впервые сталкиваются со «странствующими змеями», хотя недавно к ним поступила ящерица, попавшая в ящик с брокколи, пишут Вести.ру.

В настоящий момент специалисты пытаются определить вид змеи. Представители супермаркета Aldi, где был приобретен ананас с живым «бонусом», заявили, что расследуют этот инцидент.

«Ранее подобных прецедентов в нашей работе не было», — отметил пресс-секретарь магазина.

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