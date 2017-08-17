Змея «доехала» на ананасе из Коста-Рики в Шотландию
Житель шотландского Эдинбурга пришел в ужас, когда, придя домой из магазина, обнаружил у себя «в гостях» небольшую змею.
Житель шотландского Эдинбурга пришел в ужас, когда, придя домой из магазина, обнаружил у себя «в гостях» небольшую змею.
Оказалось, незваная гостья прибыла из самой
Змея оказалась не ядовитой, по крайней мере, она не успела никого укусить.
Представители приюта для животных Butterfly World назвали путешественницу Рикки, в честь страны, из которой она приехала. По словам зоозащитников, они впервые сталкиваются со «странствующими змеями», хотя недавно к ним поступила ящерица, попавшая в ящик с брокколи, пишут Вести.ру.
В настоящий момент специалисты пытаются определить вид змеи. Представители супермаркета Aldi, где был приобретен ананас с живым «бонусом», заявили, что расследуют этот инцидент.
«Ранее подобных прецедентов в нашей работе не было», — отметил