Змея «доехала» на ананасе из Коста-Рики в Шотландию

Змея оказалась не ядовитой, по крайней мере, она не успела никого укусить.



Представители приюта для животных Butterfly World назвали путешественницу Рикки, в честь страны, из которой она приехала. По словам зоозащитников, они впервые сталкиваются со «странствующими змеями», хотя недавно к ним поступила ящерица, попавшая в ящик с брокколи, пишут Вести.ру.