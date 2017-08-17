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19:26 (мск), источник: Informburo.kz

Какой будет погода 18 августа, рассказали синоптики

Прогноз погоды на 18 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 74% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Informburo.kz

В Астане ожидается переменная облачность, днём кратковременный дождь. Температура ночью 8−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 20−22.

В Алматы переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура ночью составит 16−18 тепла, днём от 24 до 26 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 18 августа переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночью и утром туман, днём — усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днём от 17 до 22.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 15−20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 27−32 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 11 до 16 тепла, днём 24−39 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 18−23 тепла, днём 29−34 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём ожидается дождь, гроза, возможен град. Ночью туман, днём ветер 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 6−11 градусов. Днём ожидается от 25 до 27 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Ветер усилится до 15−20 м/с. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 27−32 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13−18 тепла, днём 27−32 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночью и утром туман, днём — усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью всего 5−10 тепла, днём 18−23 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, ночью туман. 18 августа на территории региона ожидается ночью всего 7−12 тепла, днём 20−25.

Ясная погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 15−20 тепла, днём 30−35.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 15−20 м/с, ночью местами туман. Температура воздуха составит ночью 10−15 тепла, днём воздух прогреется до 18−23.

Переменная облачность, днём кратковременный дождь и гроза ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит всего 6−11 тепла, днём от 19 до 24 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области в субботу ясно, без осадков. Ветер усилится до 15−20 м/с. Ночью от 12 до 17 градусов, днём 27−32 градусов жары.

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