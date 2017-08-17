Какой будет погода 18 августа, рассказали синоптики
Прогноз погоды на 18 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 18 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, днём кратковременный дождь. Температура ночью 8−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 20−22.
В Алматы переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура ночью составит 16−18 тепла, днём от 24 до 26 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 18 августа переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночью и утром туман, днём — усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днём от 17 до 22.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 15−20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 27−32 градусов.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 11 до 16 тепла, днём 24−39 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 18−23 тепла, днём 29−34 жары.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Ветер усилится до 15−20 м/с. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 27−32 тепла.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночью и утром туман, днём — усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью всего 5−10 тепла, днём 18−23 градусов по Цельсию.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков, ночью туман. 18 августа на территории региона ожидается ночью всего 7−12 тепла, днём 20−25.
Ясная погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 15−20 тепла, днём 30−35.
На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.
В Павлодарской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 15−20 м/с, ночью местами туман. Температура воздуха составит ночью 10−15 тепла, днём воздух прогреется до 18−23.
Переменная облачность, днём кратковременный дождь и гроза ожидается в
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