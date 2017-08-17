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18:52 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 18 августа

В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 79% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2017

В Сороках и Бричанах плюс 30, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 32 градуса, в Кишинёве и Тирасполе — 33. В Леове 34 выше ноля, в Комрате и Кагуле — 35.

В ближайшие дни сохранится жаркая погода. В столице днём ожидается до 34 градусов, ночью — плюс 21.

На морском побережье солнечно. В Констанце 30 выше ноля, в Одессе и Барселоне плюс 31. В Варне 32 градуса, в Будве — 33.

В Анталье 32 выше ноля, в Ницце — 30. В Салониках — 34 градуса, в Ларнаке — 31. На египетских курортах воздух прогреется до 37 градусов.

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