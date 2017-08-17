Прогноз погоды на 18 августа

Источник: AP 2017

В Сороках и Бричанах плюс 30, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 32 градуса, в Кишинёве и Тирасполе — 33. В Леове 34 выше ноля, в Комрате и Кагуле — 35.

В ближайшие дни сохранится жаркая погода. В столице днём ожидается до 34 градусов, ночью — плюс 21.

На морском побережье солнечно. В Констанце 30 выше ноля, в Одессе и Барселоне плюс 31. В Варне 32 градуса, в Будве — 33.