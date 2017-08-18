В Индии родила 10-летняя девочка, ставшая жертвой изнасилования. Верховный суд запретил ей делать аборт
В городе Чандигархе на севере Индии родила 10-летняя девочка, которая стала жертвой изнасилования.
В городе Чандигархе на севере Индии родила 10-летняя девочка, которая стала жертвой изнасилования.
В городе Чандигархе на севере Индии родила 10-летняя девочка, которая стала жертвой изнасилования.
Ребенку сделали кесарево сечение на 35-й неделе беременности. Врачи пришли к выводу, что ее тазовые кости могут не выдержать естественных родов.
The Times of India пишет, что состояние матери и ее новорожденной дочери «не стабильно» и им требуется медицинская помощь. По данным «Би-би-си», их состояние не вызывает опасений.
Девочка, по данным СМИ, не знает о своей беременности. Родители рассказали ей, что ей сделают операцию по удалению из живота большого камня. Новорожденную отдадут на усыновление.
О беременности ребенка стало известно в июле, когда она пожаловалась на боль в животе. Суды — сперва местный, затем Верховный — постановили, что делать аборт на этом этапе беременности слишком опасно для нее (законодательство Индии разрешает прерывать беременность на сроке до 20 недель).
По подозрению в изнасиловании девочки арестован ее дядя со стороны матери. По предварительным данным, он насиловал ребенка на протяжении нескольких месяцев.
В Индии дети младше 16 лет очень часто становятся жертвами сексуального насилия (согласно статистике, которую приводит «Би-би-си», такие преступления происходят каждые 155 минут). В 2015 году в этой стране были изнасилованы более 10 тысяч детей. Читайте также В Индии женщину в пятый раз облили кислотой. Таких нападений в стране становится все больше Например, женщин «наказывают» за отказ выйти замуж.