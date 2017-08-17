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18:30 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве заявили о запуске трансляции пяти украинских каналов в Крыму

Началась тестовая трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма, заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. Как он написал на своей странице в Fаcebook, речь идет о каналах «UA: КРЫМ», «5 канал», «Прямой канал», ICTV и «Черноморская ТРК».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Началась тестовая трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма, заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Как он написал на своей странице в Fаcebook, речь идет о каналах «UA: КРЫМ», «5 канал», «Прямой канал», ICTV и «Черноморская ТРК». Вещание ведется со 150-метровой телевышки в приграничном с Крымом селе Чонгар в Херсонской области.

По словам Костинского, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью один кВт. Украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

При этом в марте в Киеве уже сообщали о начале передачи сигнала с Чонгарской вышки на территорию российского полуострова. Однако, как отмечал глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов, «украинских программ как не было в эфире, так и нет».

«Распил очередного бюджета».

В Крыму к заявлению Костинского отнеслись с иронией. Инициаторам трансляции не стоит надеяться на успех этого начинания, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«Все эти “костинские” явно насмотрелись фантастических фильмов и уверовали в чудеса. Им кажется, что от очередного поста в “Фейсбуке” может начаться трансляция каких-то там украинских мультиплексов, и они свято верят в просмотр этих самых мультиплексов крымчанами», — отметил Полонский.

Также он поздравил украинских чиновников с «распилом очередного бюджета на ровном месте».

«Слушать бредни в Крыму некому».

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что жителям полуострова не интересны украинские каналы.

Киевские начальники телевидения и радио видимо живут еще в XIX веке. Им для начала стоило задаться вопросом: а есть ли потребитель у украинского радио и телевидения? Сегодня в Крыму минимум миниморум людей, которые хотели бы слушать и поддаться промыванию мозгов украинских каналов.
Григорий Иоффе

Он подчеркнул, что планы Киева по организации телевизионной трансляции это деньги на ветер. По его словам, за последние три года ни один украинский канал при обсуждении проблем, связанных с Крымом, не пригласил никого из крымчан, которые бы представляли мнение большинства населения, поддержавших воссоединение с Россией.

«Это качество свободы слова и так называемой европейской интеграции, поэтому слушать эти бредни, которые готовят пропагандисты из Киева под руководством западных пропагандистов, в Крыму просто некому», — подчеркнул Иоффе.

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