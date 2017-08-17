Фотофакт: на Немиге рисуют новый мурал

В Минске стартовал проект Vulica Brasil, в рамках которого очередной раз в Минске появятся новые граффити. В минувшем году художники раскрасили стены улицы Октябрьская.

В прошлом году бразильские и белорусские художники разрисовали не только стены, но и старый трамвай. Фестиваль урбан-арта Vulica Brasil пройдет в этом году в Минске с 17 августа по 3 сентября.