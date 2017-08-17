Фотофакт: на Немиге рисуют новый мурал
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Новый масштабный мурал создается на Немиге в Минске вблизи улицы Романовская Слобода.
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Новый масштабный мурал создается на Немиге в Минске вблизи улицы Романовская Слобода.
В Минске стартовал проект Vulica Brasil, в рамках которого очередной раз в Минске появятся новые граффити. В минувшем году художники раскрасили стены улицы Октябрьская.
В прошлом году бразильские и белорусские художники разрисовали не только стены, но и старый трамвай. Фестиваль