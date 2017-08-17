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18:25 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: на Немиге рисуют новый мурал

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Новый масштабный мурал создается на Немиге в Минске вблизи улицы Романовская Слобода.

Источник: Sputnik.by

В Минске стартовал проект Vulica Brasil, в рамках которого очередной раз в Минске появятся новые граффити. В минувшем году художники раскрасили стены улицы Октябрьская.

В прошлом году бразильские и белорусские художники разрисовали не только стены, но и старый трамвай. Фестиваль урбан-арта Vulica Brasil пройдет в этом году в Минске с 17 августа по 3 сентября.

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