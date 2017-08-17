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18:43 (мск), источник: Клопс.ru

В центре Калининграда на три дня отключат газ в квартирах

Газ будут отключать ежедневно на протяжении трёх дней с 9 до 17 часов по причине работ по присоединению газопроводов к сети.

На двух центральных улицах Калининграда с 23 по 25 августа не будет газа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Газ будут отключать ежедневно на протяжении трёх дней с 9 до 17 часов по причине работ по присоединению газопроводов к сети. Это касается следующих адресов: ул. Житомирская, 2, 4, 6, 8, Ленинский проспект, 20, 22, 24, 26.

По всем возникающим вопросам можно обращаться:

— ОАО «Калининградгазификация»:

оперативно-диспетчерская служба: 8 (4012) 92−58−51, 8 (4012) 99−60−99;.

аварийно-диспетчерская служба: 8 (4012) 99−61−65;.

— ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», филиал в Калининградской области: • оперативно-диспетчерская служба: 8 (4012) 99−38−50.

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