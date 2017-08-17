В центре Калининграда на три дня отключат газ в квартирах
Газ будут отключать ежедневно на протяжении трёх дней с 9 до 17 часов по причине работ по присоединению газопроводов к сети.
Газ будут отключать ежедневно на протяжении трёх дней с 9 до 17 часов по причине работ по присоединению газопроводов к сети.
На двух центральных улицах Калининграда с 23 по 25 августа не будет газа. Об этом сообщает
Газ будут отключать ежедневно на протяжении трёх дней с 9 до 17 часов по причине работ по присоединению газопроводов к сети. Это касается следующих адресов: ул. Житомирская, 2, 4, 6, 8, Ленинский проспект, 20, 22, 24, 26.
По всем возникающим вопросам можно обращаться:
— ОАО «Калининградгазификация»:
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— ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», филиал в Калининградской области: •