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20:03 (мск), источник: Sputnik.by

Азаренко впервые рассказала о ситуации с сыном Лео

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь) спустя неделю после того, как в СМИ появилась информация о проблемах в ее семье, прокомментировала ситуацию, сообщает Sputnik.

Экс-бойфренд Азаренко Билли Маккинг, от которого она родила ребенка в декабре прошлого года, в прошлом месяце обратился с заявлением в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), якобы белоруска похитила их сына Лео Александра. Суд постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. По информации СМИ, суд может продлится до октября. Из-за этой ситуации теннисистка была вынуждена отказаться от участия в двух турнирах — в Стэнфорде и Цинциннати. Под вопросом была и поездка на US Open в Нью-Йорк. Азаренко готова была оплатить Маккингу все расходы в Нью-Йорке на время турнира, но суд не принял сторону белоруски.

В четверг, 17 августа, спортсменка выступила с официальным заявлением, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих дальнейших планах. Сейчас же Азаренко полностью погружена в решение юридических вопросов.

«В ситуации, сложившейся на данный момент, я могу сыграть на US Open в этом году только в том случае, если оставлю Лео в Калифорнии, что я делать не хочу», — заявила теннисистка.

Она подчеркнула, что никто не должен оказываться перед выбором — ребенок или карьера. «Мы все достаточно сильны, чтобы делать и то, и другое», — добавила Азаренко.

Она выразила поддержку родителям, которые могут растить детей и одновременно работать.

«Я безмерно благодарна за поддержку, которую получаю от мужчин и женщин по всему миру, которые солидарны с работающими мамами и поддерживают их в их праве быть с ребенком», — продолжила Азаренко.

Белоруска обратила внимание, что с оптимизмом смотрит в будущее и после благополучного разрешения всех вопросов, она сможет вновь выйти на корт. «Ни один родитель не должен выбирать между ребенком и карьерой», — в очередной раз сказала она.

«Я верю, что в ближайшее время мы с отцом Лео сможем уладить наши разногласия, выстроить взаимодействие и договориться о том, как нам поехать в Нью-Йорк всем вместе, чтобы я смогла там сыграть, но главное — чтобы в жизни Лео постоянно присутствовали оба его родителя», — заключила белорусская теннисистка.

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