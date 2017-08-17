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22:25 (мск), источник: Om1.ru

Омичи обсуждают выпавший в Нефтяниках белый порошок

Пользователи предполагают, что странные осадки — результат очередных выбросов.

Около 22:00 вечера 17 августа в паблике «ЧП Омск» появилось сообщение о непонятных осадках, которые жители Нефтяников заметили на своих машинах.

— Очередные выбросы в нефтяниках?! Машина покрылась вся белым порошком каким-то. Будьте осторожны! — предупреждают в соцсети.

В комментариях утверждают, что какая же картина на Левом берегу, а в Амурском поселке похожий порошок видели позавчера. Некоторые считают, что это зола с ТЭЦ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в департаменте экологического надзора работает круглосуточная линия, на которой принимают жалобы по вопросу выбросов. Звонить можно по телефону 67−10−68.

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