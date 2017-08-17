Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка
Реакция Путина на смерть Глаголевой
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Муссонные наводнения в Южной Азии
22:28 (мск), источник: Kazinform

Стало известно содержание засекреченной рукописи Магжана Жумабаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Сотрудники Северо-Казахстанского государственного архива рассказали о содержании засекреченной рукописи Магжана Жумабаева, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Уникальный документ представят на выставке «Қазақстанның жаңа тарихи белесі — Новые вехи истории Казахстана» в Астане.

По словам руководителя отдела архива Мереке Баймуканова, рукопись представляет собой доклад Магжана Жумабаева о голоде в населенных пунктах СКО.

В 20-е годы прошлого столетия большими потоками из Средней и Западной части России в сторону Сибири и Дальнего Востока хлынули составы с голодающими. Шел слух, что в Сибири люди живут богато, зажиточно, и голодающие стремились в ту сторону. Был голод и на территории Северо-Казахстанской области, в то время Акмолинской губернии.

«Магжан Жумабаев работал в чрезвычайной комиссии помощи голодающим. Он выезжал по районам и знакомился с ситуацией на местах. Был большой доклад, собственноручно написанный Магжаном Жумабаевым, где он конкретно указывал, в каких населенных пунктах население голодает. Этот документ сохранился в папке Губисполкома. Рукопись нигде не выставлялась ранее», — сказал Мереке Баймуканов.

Есть в архиве и мандат, согласно которому «заместитель председателя Акмолинской губернской чрезвычайной комиссии помощи голодающим Жумабаев Магжан Бекенович командируется в Петропавловский и Кокчетавский уезды для усиления работы по оказанию помощи голодающим».

Среди поручений Магжану Жумабаеву «произвести точный учет продуктов, поступивших в фонд помощи голодающим в местных органах помгола, произвести точный учетный голодающих и прикрепить голодающие районы к более благополучным». Мереке Баймуканов говорит, что документы, связанные с репрессированными, находились под грифом «совершенно секретно».

«Магжан Жумабаев был репрессирован в 1937 году, в 1938 расстрелян. Дела репрессированных, особенно членов партии, полностью изымались из архива. В то время и до 60-х годов архив находился в ведомстве НКВД. Был отдел и по Северо-Казахстанской области. Все документы, связанные с репрессиями, уходили туда или уничтожались. Изымались все произведения и все, что связано с именем Магжана Жумабаева. Гриф секретности начали снимать после реабилитации. Сейчас все документы, связанные с репрессированными, хранятся в архиве ДВД СКО», — рассказал Мереке Баймуканов.

Выставка «Қазақстанның жаңа тарихи белесі — Новые вехи истории Казахстана» пройдет с 24 по 26 августа с 11.00 до 18.00 часов в выставочном зале Национального архива Республики Казахстан.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Барселоны подтвердили гибель 13 человек в теракте
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
«Краснодар» победил в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь