Два американца за рекордный срок преодолели на катере расстояние между США и Кубой

Источник: AP 2017

ГАВАНА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Два американца за 1 час 18 минут пересекли в четверг на скоростном катере разделяющий США и Кубу Флоридский пролив, установив тем самым мировой рекорд. Как ожидается, в ближайшее время их достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

История рекорда

Найджел Хук и Джей Джонсон стартовали на скоростной моторной лодке #77 Lucas Oil SilverHook из города Ки-Уэст в штате Флорида в 08:43 по местному времени (15:43 мск). В бухте Гаваны они оказались в 10:01.

Дистанция между Ки-Уэстом и кубинской столицей составляет около 160 км.

Хук управлял катером, а Джонсон регулировал скорость. На протяжении всего маршрута американцев сопровождали для подстраховки два вертолета.

Читайте также Бильярдист с пятиметровым кием попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ярко-красный катер, длина которого составляет 14,6 м, оборудован по последнему слову техники. В частности, на нем установлено программное обеспечение, разработанное группой российских инженеров-программистов. «Эта уникальная система позволяет в режиме реального времени получать данные о состоянии катера, в частности, его двух моторов, а также оповещения о потенциальных проблемах и способах их решения», — рассказал корреспонденту ТАСС на финише Хук.

«В начале пути море было неспокойным. Высота волн достигала 2 м, поэтому мы двигались несколько медленнее, чем рассчитывали. Однако ближе к Гаване условия улучшились, и мы смогли набрать скорость», — отметил капитан SilverHook.

По его словам, катер шел со средней скоростью 127 км/ч. Максимальная же скорость составила 204 км/ч.

Катер может развивать скорость до 270 км/ч, мощность его моторов составляет 3100 лошадиных сил.

Хук рассказал, что по пути возникали небольшие технические проблемы: на некоторое время была потеряна связь со спутником. Однако установлению рекорда это не помешало.

Читайте также Двое южноафриканцев побили рекорд по продолжительности теннисного поединка

Рекорд во имя дружбы

На Малеконе, знаменитой гаванской набережной, американцев встречали представители городских властей, сотрудники посольства США на Кубе, руководство гаванского яхт-клуба «Марина Хемингуэй», журналисты и множество любопытных. «Я уверен, что наш рекорд послужит укреплению дружбы между народами США и Кубы», — заявил, обращаясь к собравшимся, капитан катера.

Предыдущий рекорд по пересечению Флоридского пролива на моторной лодке был установлен 1 августа 2015 года немецким бизнесменом Роджером Клю. Он домчался из Ки-Уэста в Гавану за 1 час 30 минут. До этого мировое достижение принадлежало американцу Форресту Джонсону, который в 1958 году прошел дистанцию между США и Кубой за 6 часов 23 минуты.