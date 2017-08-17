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22:17 (мск), источник: ТАСС

Два американца за рекордный срок преодолели на катере расстояние между США и Кубой

Как ожидается, в ближайшее время их достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: AP 2017

ГАВАНА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Два американца за 1 час 18 минут пересекли в четверг на скоростном катере разделяющий США и Кубу Флоридский пролив, установив тем самым мировой рекорд. Как ожидается, в ближайшее время их достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

История рекорда

Найджел Хук и Джей Джонсон стартовали на скоростной моторной лодке #77 Lucas Oil SilverHook из города Ки-Уэст в штате Флорида в 08:43 по местному времени (15:43 мск). В бухте Гаваны они оказались в 10:01.

Дистанция между Ки-Уэстом и кубинской столицей составляет около 160 км.

Хук управлял катером, а Джонсон регулировал скорость. На протяжении всего маршрута американцев сопровождали для подстраховки два вертолета.

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Ярко-красный катер, длина которого составляет 14,6 м, оборудован по последнему слову техники. В частности, на нем установлено программное обеспечение, разработанное группой российских инженеров-программистов. «Эта уникальная система позволяет в режиме реального времени получать данные о состоянии катера, в частности, его двух моторов, а также оповещения о потенциальных проблемах и способах их решения», — рассказал корреспонденту ТАСС на финише Хук.

«В начале пути море было неспокойным. Высота волн достигала 2 м, поэтому мы двигались несколько медленнее, чем рассчитывали. Однако ближе к Гаване условия улучшились, и мы смогли набрать скорость», — отметил капитан SilverHook.

По его словам, катер шел со средней скоростью 127 км/ч. Максимальная же скорость составила 204 км/ч.

Катер может развивать скорость до 270 км/ч, мощность его моторов составляет 3100 лошадиных сил.

Хук рассказал, что по пути возникали небольшие технические проблемы: на некоторое время была потеряна связь со спутником. Однако установлению рекорда это не помешало.

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Рекорд во имя дружбы

На Малеконе, знаменитой гаванской набережной, американцев встречали представители городских властей, сотрудники посольства США на Кубе, руководство гаванского яхт-клуба «Марина Хемингуэй», журналисты и множество любопытных. «Я уверен, что наш рекорд послужит укреплению дружбы между народами США и Кубы», — заявил, обращаясь к собравшимся, капитан катера.

Предыдущий рекорд по пересечению Флоридского пролива на моторной лодке был установлен 1 августа 2015 года немецким бизнесменом Роджером Клю. Он домчался из Ки-Уэста в Гавану за 1 час 30 минут. До этого мировое достижение принадлежало американцу Форресту Джонсону, который в 1958 году прошел дистанцию между США и Кубой за 6 часов 23 минуты.

После небольшой передышки, во время которой техники проверили состояние моторов катера и запас топлива, Хук и Джонсон стартовали в обратном направлении. «Надеюсь, пообедаем мы уже в Ки-Уэсте», — пошутил капитан лодки.

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