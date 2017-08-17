Два американца за рекордный срок преодолели на катере расстояние между США и Кубой
Как ожидается, в ближайшее время их достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Как ожидается, в ближайшее время их достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
ГАВАНА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Два американца за 1 час 18 минут пересекли в четверг на скоростном катере разделяющий США и Кубу Флоридский пролив, установив тем самым мировой рекорд. Как ожидается, в ближайшее время их достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
История рекорда
Найджел Хук и Джей Джонсон стартовали на скоростной моторной лодке #77 Lucas Oil SilverHook из города
Хук управлял катером, а Джонсон регулировал скорость. На протяжении всего маршрута американцев сопровождали для подстраховки два вертолета.
«В начале пути море было неспокойным. Высота волн достигала 2 м, поэтому мы двигались несколько медленнее, чем рассчитывали. Однако ближе к Гаване условия улучшились, и мы смогли набрать скорость», — отметил капитан SilverHook.
Катер может развивать скорость до 270 км/ч, мощность его моторов составляет 3100 лошадиных сил.
Хук рассказал, что по пути возникали небольшие технические проблемы: на некоторое время была потеряна связь со спутником. Однако установлению рекорда это не помешало.
Рекорд во имя дружбы
На Малеконе, знаменитой гаванской набережной, американцев встречали представители городских властей, сотрудники посольства США на Кубе, руководство гаванского
Предыдущий рекорд по пересечению Флоридского пролива на моторной лодке был установлен 1 августа 2015 года немецким бизнесменом Роджером Клю. Он домчался из
После небольшой передышки, во время которой техники проверили состояние моторов катера и запас топлива, Хук и Джонсон стартовали в обратном направлении. «Надеюсь, пообедаем мы уже в Ки-Уэсте», — пошутил капитан лодки.