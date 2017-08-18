Камеры «Безопасного города» начнут устанавливать во дворах Калининграда

По словам заведующего программой, камеры снизят количество преступлений. Два товарищества собственников жилья уже установили камеры «Безопасного двора» на своих территориях. В планах программы — расширение охвата округов, участвующих в программе. Сейчас камеры «Безопасного города» стоят в Светлогорске, Зеленоградске, Гвардейске и Гусеве. Сейчас камеры помогают сотрудникам ГИБДД фиксировать нарушения.

«Был случай, когда мужчина с бутылкой пива решил взять на себя обязанности регулировщика. Он вышел на один из оживленных перекрестков и начал активно жестикулировать руками, пытаясь управлять дорожным движением. Наши операторы вовремя его заметили и сообщили сотрудникам полиции, которые оперативно прибыли на место и задержали лжерегулировщика», — Алексей Игнатенко привёл курьёзный случай из истории записей.