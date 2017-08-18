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09:28 (мск), источник: Клопс.ru

Камеры «Безопасного города» начнут устанавливать во дворах Калининграда

C 2018 года дворы Калининграда начнут оснащать камерами АПК «Безопасный город». Об этом сообщает РИА «Балтик плюс» со ссылкой на директора комплекса в Калининградской области Алексея Игнатенко.

По словам заведующего программой, камеры снизят количество преступлений. Два товарищества собственников жилья уже установили камеры «Безопасного двора» на своих территориях. В планах программы — расширение охвата округов, участвующих в программе. Сейчас камеры «Безопасного города» стоят в Светлогорске, Зеленоградске, Гвардейске и Гусеве. Сейчас камеры помогают сотрудникам ГИБДД фиксировать нарушения.

«Был случай, когда мужчина с бутылкой пива решил взять на себя обязанности регулировщика. Он вышел на один из оживленных перекрестков и начал активно жестикулировать руками, пытаясь управлять дорожным движением. Наши операторы вовремя его заметили и сообщили сотрудникам полиции, которые оперативно прибыли на место и задержали лжерегулировщика», — Алексей Игнатенко привёл курьёзный случай из истории записей.

В Калининграде по проекту АПК «Безопасный город» установили 337 камер. Они смогли зафиксировать более трёх тысяч нарушений дорожных правил. Пресс-служба регионального УМВД совместно с проектом составляет подборки ДТП, которых можно было бы избежать. Подборку за июль можно посмотреть по ссылке.

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