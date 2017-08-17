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17 августа, источник: ТАСС

Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет

В список попали два выходца из России, они заняли 10-ю и 26-ю позицию.

Источник: Reuters

ТАСС, 17 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания.

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Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.

Кроме того, в список попали два выходца из России: основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин и руководитель американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович.

Бизнесмены расположились на 10-й и 26-й позициях соответственно.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Ольшанов
не понятно как влияет и на кого? бред
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