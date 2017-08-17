Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет
В список попали два выходца из России, они заняли 10-ю и 26-ю позицию.
В список попали два выходца из России, они заняли 10-ю и 26-ю позицию.
ТАСС, 17 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания.
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.
Бизнесмены расположились на 10-й и 26-й позициях соответственно.